Андер Эррера договорился с «ПСЖ». Контракт подпишут на 4-5 лет

Полузащитник Андер Эррера летом перейдет в .

29-летний хавбек, который по окончании сезона станет свободным агентом, уже договорился об условиях контракта с парижанами.

По информации RMC Sport, осталось только решить вопрос длительности соглашения. Ожидается, что договор будет подписан на 4-5 лет.

Сегодня бывший клуб Эрреры, , сделал предложение, но представители игрока дали понять, что баски опоздали, и футболист продолжит карьеру в Париже.

Эррера проводит пятый сезон в «МЮ». В нынешнем он забил 2 гола и отдал 3 паса в 20 играх премьер-лиги.