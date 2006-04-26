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    Андер Эррера договорился с «ПСЖ». Контракт подпишут на 4-5 лет

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетик лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Андер Эррера Футбол

    Полузащитник Андер Эррера летом перейдет в «ПСЖ».

    29-летний хавбек, который по окончании сезона станет свободным агентом, уже договорился об условиях контракта с парижанами.

    По информации RMC Sport, осталось только решить вопрос длительности соглашения. Ожидается, что договор будет подписан на 4-5 лет.

    Сегодня бывший клуб Эрреры, «Атлетик», сделал предложение, но представители игрока дали понять, что баски опоздали, и футболист продолжит карьеру в Париже.

    Эррера проводит пятый сезон в «МЮ». В нынешнем он забил 2 гола и отдал 3 паса в 20 играх премьер-лиги.

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