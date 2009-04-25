Дмитрий Аленичев: «Енисею» по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в 25-м туре чемпионата России.

– Почему получилась такая нервная концовка?

– Когда мы вели и игрока удалили у команды соперника, мои футболисты не поверили, что мы сможем сегодня выиграть. Какой-то мандраж появился, скованность в наших действиях. Уверенность пропала.

Я на бровке стоял и просил ребят, чтобы подержали мяч, разыграли лишнего. Но мы пропустили необязательный гол. Однако считаю, что наши ребята заслужили эту победу.

– Остаются ли шансы на благополучный исход чемпионата?

– Конечно. Нас похоронили многие, но я об этом сказал ребятам: пусть нас хоронит, кто хочет, но пока еще есть возможность, теоретические шансы, конечно, будем за них цепляться.

– Впереди непростой матч с «Локомотивом». Достаточно мало времени будет на восстановление. Успеет команда?

– «Локомотив» играл вчера, у них на сутки больше времени для восстановления плюс у нас будет тяжелый дальний перелет в Москву, но сделаем все возможное, чтобы восстановились ребята и физически, и эмоционально.

Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве, – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».