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    Дмитрий Аленичев: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Дмитрий Аленичев Енисей Артур Саркисов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

    – Закономерная победа фаворита этого матча. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество, но без моментов. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью. Но мы получили контратаку.

    В перерыве сделал две замены умышленно, чтобы вышли игроки с нацеленностью на атаку. Ожидалось, что покажем во втором тайме более атакующую игру. Так и получилось. Выпустили более быстрого Саркисова, но, к сожалению, ровно через минуту он получил травму.  

    «Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в Лигу чемпионов.

    – Разве «Енисею» они не нужны?

    – Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним «Уфу», учитывая, что впереди у нас соперники не слабее «Спартака». Я реально оцениваю ситуацию, – сказал Аленичев.

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