Дмитрий Аленичев: «Спартаку» сейчас очки нужнее. Желаю им попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ со (0:2).

– Закономерная победа фаворита этого матча. В первом тайме мы играли более-менее дисциплинированно. Понятно, что «Спартак» имел преимущество, но без моментов. Все шло к тому, что первый тайм закончится вничью. Но мы получили контратаку.

В перерыве сделал две замены умышленно, чтобы вышли игроки с нацеленностью на атаку. Ожидалось, что покажем во втором тайме более атакующую игру. Так и получилось. Выпустили более быстрого Саркисова, но, к сожалению, ровно через минуту он получил травму.

«Спартаку» нужнее сейчас очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Хотел бы поздравить с днем рождения клуб, я ему желаю попасть в Лигу чемпионов.

– Разве «Енисею» они не нужны?

– Вы же в курсе, что все нас уже похоронили. Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним «Уфу», учитывая, что впереди у нас соперники не слабее «Спартака». Я реально оцениваю ситуацию, – сказал Аленичев.

Таблица РПЛ