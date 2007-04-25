Василий Уткин: «Карпина с «Матч ТВ» уволил Алексей Миллер»

Журналист Василий Уткин рассказал Sports.ru, что Валерия Карпина с «Матч-ТВ» уволил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. С 2016-го по 2017-й Карпин работал на «Матче» экспертом, а позже – главным редактором спортивных трансляций и ведущим программы «Тотальный разбор».

«Безусловно [уволить Карпина] это было решение Миллера. Отчасти в пику Канделаки (она говорит, что Карпин на «Матче» был ее идеей – Sports.ru). Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.

Меня удивило, что Карпина плохо использовали [на «Матче»], он телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском ТВ случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником – ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.

Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для это нужен был умный начальник, который был все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами», – сказал Уткин.