Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» делает невероятные вещи, но все в наших руках»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о победе над (2:0).

«Я понимаю, под каким давлением мы находимся, особенно здесь, на «Олд Траффорд», с бегущими на нас Маркусом Рэшфордом и Джесси Лингардом. Я сказал ребятам, что нам нужно играть на победу, не имело значения, пропустим мы или нет.

Теперь мы едем в гости к «Бернли» и понимаем, как там будет тяжело. Важно оставаться спокойными. Мы еще не чемпионы. Осталось три матча – это невероятно, учитывая, сколько очков у нас и у .

Я сказал игрокам завтра не читать [СМИ], не смотреть телевизор, просто отдохнуть, выспаться и поехать в гости к «Бернли».

Мы знали, что без Лукаку они постараются больше бегать. Мы допустили шансы после простых потерь в середине. Во втором тайме мы все изменили, вышел Илкай Гюндоган в середину, а с выходом Лероя Сане мы стали более динамичны.

Обе команды заслуживают победы. Но победитель только один. Та команда, которая проиграет, не должна об этом жалеть, потому что она выложилась по максимуму. Обычно такой победой нужно наслаждаться сильнее всего, но нам нужно сохранять спокойствие», – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

«Мы играли с соперником, который борется за топ-4. После их поражения от «Эвертона» мы понимали, что они будут заряжены.

В прошлом сезоне мы повысили уровень для победы в премьер-лиге до 100 очков. «Ливерпуль» преследует нас. Они делают невероятные вещи, но все в наших руках», – добавил тренер в эфире BBC.