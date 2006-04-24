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    «Зенит» победил «Динамо» и сохранил 8-очковый отрыв от «Локо»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

    В 25-м туре премьер-лиги «Зенит» победил «Динамо» (2:0).

    Команда Сергея Семака набрала 54 очка и сохранила 8-очковый отрыв от «Локомотива», занимающего в таблице 2-е место.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Зенит – Динамо 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    24 апреля, 21.00, «Газпром Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 60 Дзюба, 2:0 – 66 Азмун.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мусаев, 90), Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Азмун (Эрнани, 76), Дзюба.
    ДинамоШунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Москвичев, Соу, Морозов, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).
    Предупреждения:
    Панченко (6), Соу (20), Барриос (52).

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