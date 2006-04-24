«Зенит» победил «Динамо» и сохранил 8-очковый отрыв от «Локо»

В 25-м туре премьер-лиги «Зенит» победил «Динамо» (2:0).
Команда Сергея Семака набрала 54 очка и сохранила 8-очковый отрыв от «Локомотива», занимающего в таблице 2-е место.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мусаев, 90), Оздоев, Барриос, Дриусси (Шатов, 59), Азмун (Эрнани, 76), Дзюба.
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Динамо –
Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Козлов, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Москвичев, Соу, Морозов, Черных (Марков, 70), Панченко (Луценко, 82).