«Зенит» победил «Динамо» и сохранил 8-очковый отрыв от «Локо»

В 25-м туре премьер-лиги «Зенит» победил «Динамо» (2:0).

Команда Сергея Семака набрала 54 очка и сохранила 8-очковый отрыв от «Локомотива», занимающего в таблице 2-е место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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