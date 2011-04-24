Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Клаудио Маркизио: «Стадион «Зенита» входит в топ-5 лучших в мире. Он не уступает «Уэмбли» и «Альянц-Арене»

    Теги Зенит Клаудио Маркизио премьер-лига Россия Уэмбли Альянц-Арена Газпром Арена (Крестовский) Мерседес-Бенц Стэдиум Футбол

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио высоко оценил домашний стадион клуба.

    – Как вам новый стадион «Зенита»? Трудно было привыкать играть с закрытой крышей?

    – Он точно входит в топ-5 самых лучших стадионов мира наряду с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, с «Альянц-Ареной» в Мюнхене или новым стадионом «Уэмбли» в Лондоне. Петербургский стадион точно не уступает им.

    Что касается крыши, то особой разницы, как играть, практически нет. При закрытой крыше иногда бывает чуть душно. Но, видимо, это неизбежно и никак не влияет на происходящее на поле.

    В любом случае лучше играть при закрытой крыше, особенно когда на улице «минус двадцать», – сказал итальянец.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться