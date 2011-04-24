Клаудио Маркизио: «Стадион «Зенита» входит в топ-5 лучших в мире. Он не уступает «Уэмбли» и «Альянц-Арене»

Полузащитник Клаудио Маркизио высоко оценил домашний стадион клуба.

– Как вам новый стадион ? Трудно было привыкать играть с закрытой крышей?

– Он точно входит в топ-5 самых лучших стадионов мира наряду с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, с «Альянц-Ареной» в Мюнхене или новым стадионом в Лондоне. Петербургский стадион точно не уступает им.

Что касается крыши, то особой разницы, как играть, практически нет. При закрытой крыше иногда бывает чуть душно. Но, видимо, это неизбежно и никак не влияет на происходящее на поле.

В любом случае лучше играть при закрытой крыше, особенно когда на улице «минус двадцать», – сказал итальянец.