Marca: в «Реале» скептически относятся к игре Погба в решающих матчах

«Реал» продолжает рассматривать вариант с приобретением полузащитника Поля Погба.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан попросил купить 26-летнего французского хавбека.

«Реал» следит за игрой Погба и высоко оценивает его навыки, однако в клубе скептически относятся к умению футболиста играть ключевую роль в решающий момент. Два поражения «Манчестер Юнайтед» от «Барселоны» лишь подтвердили эту точку зрения.

Летом команда из Мадрида не намерена тратиться на новичков, которые не будут иметь важную роль. И 150 миллионов евро за Погба в «Реале» считают завышенной ценой.

Кроме того, «Реал» не собирается принципиально менять подход к зарплатам. Капитан останется самым высокооплачиваемым игроком команды после летних трансферов.