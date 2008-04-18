Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Marca: в «Реале» скептически относятся к игре Погба в решающих матчах

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Поль Погба Футбол

    «Реал» продолжает рассматривать вариант с приобретением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан попросил купить 26-летнего французского хавбека.

    «Реал» следит за игрой Погба и высоко оценивает его навыки, однако в клубе скептически относятся к умению футболиста играть ключевую роль в решающий момент. Два поражения «Манчестер Юнайтед» от «Барселоны» лишь подтвердили эту точку зрения.

    Летом команда из Мадрида не намерена тратиться на новичков, которые не будут иметь важную роль. И 150 миллионов евро за Погба в «Реале» считают завышенной ценой.

    Кроме того, «Реал» не собирается принципиально менять подход к зарплатам. Капитан Серхио Рамос останется самым высокооплачиваемым игроком команды после летних трансферов.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться