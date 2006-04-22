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    Первый тренер Сафонова: «Матвей может выйти на уровень выше, чем у Акинфеева»

    Теги Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

    Тренер вратарей Алексей Чистяков, который первым работал с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым, оценил перспективы игрока.

    «Я абсолютно согласен с тем, что Сафонова надо привлечь в сборную. Он должен выходить на более высокий уровень, пробовать свои силы там. Если будет прогрессировать, то на него стоит делать ставку. Надо посмотреть, как он там себя зарекомендует, у него есть моменты, которые надо шлифовать.

    Преемником Акинфеева его называть рановато, должна быть стабильность. Акинфеев заиграл в более молодом возрасте, плюс у него была, есть и будет стабильность.

    У Сафонова есть хорошие данные, талант, но о том, что Матвей – преемник Акинфеева, можно будет говорить тогда, когда он станет стабильным. В будущем он может стать не только преемником Акинфеева, но и выйти на уровень выше, чем у Игоря», – сказал Чистяков.

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