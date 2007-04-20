Семак о победе над «Краснодаром»: «Создали огромное количество моментов, могли все решать в первые 15 минут»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:2).

– Это самый эмоциональный матч в вашей карьере?

– Я думаю, да. Действительно, складывался непросто. И здорово начали, могли решить исход в самом начале, минут за 15 столько моментов создали. К сожалению, мяч после рикошетов, второй – сумасшедший издали. Играли до финального свистка. Думаю, заслуженно победили, создали огромное количество моментов. К сожалению, игра сложилась очень-очень тяжело.

– Первые 15-20 минут подавляли соперника. Это часть установки, или команда почувствовала?

– Нет, мы приехали играть активно, играть в свою игру и не отталкиваться от соперника. Понимали, что любит контролировать мяч, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру, что нам и удалось. И по количеству моментов, созданных сегодня. На мой взгляд, какое-то огромное количество было у нашей команды для такого матча.

Раньше бы забили – было бы, наверное, немножко попроще. А так игра складывалась как на качелях, и я рад, что в конце она принесла столько эмоций. Сумасшедший гол в концовке – и в одни, и в другие ворота. Это прекрасно.

– Из тех, с кем вы играли, кто-нибудь бьет штрафные так же круто, как Ракицкий?

– Ярославу завтра ехать в роддом, забирать ребенка. И сегодня команда сделала ему подарок, эмоциональный. Это событие для любого мужчины – рождение ребенка. И я думаю, завтра он с хорошим настроением поедет и встретит свою супругу, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».