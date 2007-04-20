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    Ярослав Ракицкий: «Дзюба-великан продавил, забил. Вообще красавец»

    Теги Зенит Артем Дзюба Шахтер премьер-лига Россия Краснодар Ярослав Ракицкий Футбол

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:2).

    – Рождение ребенка, гол и победа. Лучшая неделя в жизни?

    – Да, вы правы, конечно. Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка, эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.

    – А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?

    – Не-не-не-не-не. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки – то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.

    – Выдался жаркий старт в исполнении «Зенита» – 15-20 минут в атаку. Это по наитию получилось?

    – Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь [«Краснодара»] в первом тайме творил, что-то невероятное, и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.

    Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.

    – В концовке после гола Перейры смирились с 2:2?

    – С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил – забил.

    – И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере? Даже за полсезона.

    – Не, такого не было. У нас там в «Шахтере» был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил. 

    – Забили без поцелуя Оздоева?

    – Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да, – сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

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