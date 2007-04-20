Ярослав Ракицкий: «Дзюба-великан продавил, забил. Вообще красавец»

Защитник Ярослав Ракицкий поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:2).

– Рождение ребенка, гол и победа. Лучшая неделя в жизни?

– Да, вы правы, конечно. Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка, эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.

– А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?

– Не-не-не-не-не. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки – то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.

– Выдался жаркий старт в исполнении «Зенита» – 15-20 минут в атаку. Это по наитию получилось?

– Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь [ ] в первом тайме творил, что-то невероятное, и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.

Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.

– В концовке после гола Перейры смирились с 2:2?

– С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил – забил.

– И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере? Даже за полсезона.

– Не, такого не было. У нас там в был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил.

– Забили без поцелуя Оздоева?

– Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да, – сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

Прекрасная неделя Ярослава Ракицкого: рождение сына и очередной гол со штрафного