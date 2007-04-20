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    Мусаев о поражении от «Зенита»: «Довольным быть особо нечем. Только тем, что отдали все силы и эмоции»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о поражении от «Зенита» (2:3).

    – Не думали после гола, что лучше не торопиться?

    – Мы должны до конца играть на победу, мы хотели это сделать. Нужно было быть спокойными, расставиться и готовить свою атаку. Счет ничейный, играть еще три минуты.

    – Вы довольны тем, как команда сыграла в большой игре?

    – Первое – нам не хватает резерва. Травмированы ряд важных футболистов: Ари, Ольссон, на Каборе не могли рассчитывать. Трудно восполнить эти потери. И довольным особо быть нечем, нужно играть построже в обороне, нужно позволять меньше сопернику.

    То, что мы играли, отдали все силы, эмоции – да, я этим доволен. Думаю, все зрители остались довольны увиденным, что мы все силы отдали. Конечно, хотелось бы добиться положительного результата, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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