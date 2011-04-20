«Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро

«Реал» договорился с adidas о новом долгосрочном контракте.

Соглашение будет подписано по окончании сезона сроком на 12 лет. За это время мадридцы заработают 1,6 миллиарда евро.

Действующий контракт «Реала» и немецкого бренда рассчитан до 2020 года. После новой сделки клуб из станет самым высокооплачиваемым у adidas.

«Реал» также будет получать 20% от реализации продукции с клубной символикой. Еще 9 миллионов евро компания выделит испанцам на то, чтобы одевать все футбольные и баскетбольные команды «Реала».

Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 10 лет, а «Реал» будет получать от adidas 120 миллионов евро в год и до 30 миллионов в качестве бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном ЧМ.

Adidas в будущем откроет на реконструированном стадионе свой магазин. Он будет самым большим в мире.

Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд