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    «Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро

    Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу adidas игровая форма стиль Футбол

    «Реал» договорился с adidas о новом долгосрочном контракте.

    Соглашение будет подписано по окончании сезона сроком на 12 лет. За это время мадридцы заработают 1,6 миллиарда евро.

    Действующий контракт «Реала» и немецкого бренда рассчитан до 2020 года. После новой сделки клуб из Мадрида станет самым высокооплачиваемым у adidas.

    «Реал» также будет получать 20% от реализации продукции с клубной символикой. Еще 9 миллионов евро компания выделит испанцам на то, чтобы одевать все футбольные и баскетбольные команды «Реала».

    Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 10 лет, а «Реал» будет получать от adidas 120 миллионов евро в год и до 30 миллионов в качестве бонусов за победу в Лиге чемпионов и клубном ЧМ.

    Adidas в будущем откроет на реконструированном стадионе «Сантьяго Бернабеу» свой магазин. Он будет самым большим в мире.

    Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд

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