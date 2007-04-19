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    Йович близок к переходу в «Реал»

    Теги Айнтрахт Франкфурт Бенфика бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Йович Футбол

    Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович близок к переходу в «Реал».

    По информации As, переговоры клубов находятся в продвинутой стадии, и в скором времени трансфер может быть оформлен.

    Ранее стало известно, что сумма сделки оценивается примерно в 70 миллионов евро.

    «Айнтрахт» ранее выкупил сербского форварда у «Бенфики» и подписал с ним контракт до 2023 года. В этом сезоне 21-летний Йович забил 17 голов в 27 матчах чемпионата Германии.

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