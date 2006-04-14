Йович – приоритетная цель «Реала». Вероятная сумма трансфера – 70 млн евро

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович стал приоритетной трансферной целью , сообщает Marca.

Мадридский клуб тщательно изучил рынок и решил, что 21-летний форвард – лучшая кандидатура на позицию «девятки».

В четверг скаут «Реала» просматривал Йовича на матче Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» проиграл «Бенфике» (2:4).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан осведомлен о ситуации с возможным трансфером и одобрил потенциальную сделку.

Француз хочет повысить результативность линии атаки и считает, что серб способен приносить пользу команде вместе с нападающим Каримом Бензема.

Как отмечается, сумма трансфера Йовича, вероятно, составит приблизительно 70 миллионов евро.