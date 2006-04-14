Йович – приоритетная цель «Реала». Вероятная сумма трансфера – 70 млн евро

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович стал приоритетной трансферной целью «Реала», сообщает Marca.
Мадридский клуб тщательно изучил рынок и решил, что 21-летний форвард – лучшая кандидатура на позицию «девятки».
В четверг скаут «Реала» просматривал Йовича на матче Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» проиграл «Бенфике» (2:4).
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан осведомлен о ситуации с возможным трансфером и одобрил потенциальную сделку.
Француз хочет повысить результативность линии атаки и считает, что серб способен приносить пользу команде вместе с нападающим Каримом Бензема.
Как отмечается, сумма трансфера Йовича, вероятно, составит приблизительно 70 миллионов евро.