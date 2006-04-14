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    Йович – приоритетная цель «Реала». Вероятная сумма трансфера – 70 млн евро

    Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Лука Йович Футбол

    Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович стал приоритетной трансферной целью «Реала», сообщает Marca. 

    Мадридский клуб тщательно изучил рынок и решил, что 21-летний форвард – лучшая кандидатура на позицию «девятки». 

    В четверг скаут «Реала» просматривал Йовича на матче Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» проиграл «Бенфике» (2:4).

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан осведомлен о ситуации с возможным трансфером и одобрил потенциальную сделку. 

    Француз хочет повысить результативность линии атаки и считает, что серб способен приносить пользу команде вместе с нападающим Каримом Бензема.

    Как отмечается, сумма трансфера Йовича, вероятно, составит приблизительно 70 миллионов евро.

    Прогнозы Генича

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