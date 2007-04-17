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    Александр Кокорин: «Речь прокурора заняла 37 секунд. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин выступил в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция защиты по мере пресечения ему и Павлу Мамаеву.

    «На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37!

    Понятно, что подставить можно каждого, отправить на это дело... Вон, охранник стоит у двери, он тоже может выступить.

    Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное – себя не потерять. Главное, придя вечером домой, относиться к себе так, что этот день провел достойно.

    Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице», – сказал Кокорин по видеосвязи.

    Ранее Пресненский суд продлил арест футболистов до 25 сентября.

    «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева

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