Завтра по делу Кокорина и Мамаева пройдут заседания в двух судах

В среду, 17 апреля, пройдут заседания двух разных судов по делу футболистов и Павла Мамаева.

В 9:00 в Мосгорсуде состоится слушание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты по поводу меры пресечения.

3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста игрокам до 25 сентября.

В 13:00 в Пресненском суде начнется очередное, шестое, слушание дела по существу. Основной процесс стартовал неделю назад – 9 апреля.

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