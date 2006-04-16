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    Завтра по делу Кокорина и Мамаева пройдут заседания в двух судах

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    В среду, 17 апреля, пройдут заседания двух разных судов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    В 9:00 в Мосгорсуде состоится слушание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты по поводу меры пресечения.

    3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста игрокам до 25 сентября.

    В 13:00 в Пресненском суде начнется очередное, шестое, слушание дела по существу. Основной процесс стартовал неделю назад – 9 апреля.

    «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева

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