Завтра по делу Кокорина и Мамаева пройдут заседания в двух судах

В среду, 17 апреля, пройдут заседания двух разных судов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В 9:00 в Мосгорсуде состоится слушание, на котором будет рассмотрена апелляция защиты по поводу меры пресечения.
3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста игрокам до 25 сентября.
В 13:00 в Пресненском суде начнется очередное, шестое, слушание дела по существу. Основной процесс стартовал неделю назад – 9 апреля.
«Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева