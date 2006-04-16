Кокорин о просмотре видео в суде: «Покажите нам сговор»

На сегодняшнем заседании суда по делу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокурор, судья и защитники обвиняемых смотрели видео драк с участием футболистов.
В частности, участники процесса просмотрели видеозапись драки с водителем Виталием Соловчуком.
Прокурор: Мамаев берет его за челюсть. А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар.
На фрагменте данного видео видно, что Соловчук не выражает агрессию. Дальше видно, что Соловчук убегает, а за ним следуют остальные.
На видео видно, как ведут Соловчука к машине. Тут Протасовицкий, Кокорин-младший и Мамаев. А также свидетели Григорян и Куропаткин.
Соловчук выставляет руки. Протасовицкий наносит ему удар в область лица. Второй удар от Протасовицкого. Девушка хватает Протасовицкого, обнимает его.
Адвокат: На видео не видно никакого сговора!
Адвокат: Видно, что все началось с удара Соловчука.
Прокурор: Вам фантастику надо писать!
После этого начался просмотр видео драки с чиновником Денисом Паком в «Кофемании».
Прокурор: Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол.
Александр Кокорин: Сажайте за это!
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Мамаев: Товарищ прокурор, а где здесь сговор?
Прокурор: Это вам защита объяснит.
Мамаев: Посмотрите, сзади нас в течение долгого времени сидит компания. Обратите внимание на этот факт, мы никому не доставляем дискомфорт.
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Кокорин: Видео, когда я сижу, это задействовано как-то? Мне просто интересно.
Прокурор: Конечно.
Кокорин: Тогда показывайте, как тренировочный процесс проходил каждый день. Сговор нам покажите, самое главное!
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Прокурор: Оба! По голове – стулом [Паку].
Адвокат: Ни по какой не по голове, а по руке!
Прокурор: По чему?!
Адвокат: По плечу! По плечу!
Прокурор: Да вся страна видела, какое тут плечо?
Адвокат: Вы за страну-то не отвечайте. Вы за себя как-нибудь. Страна уже совсем другое говорит. Страна говорит, почему они так долго под стражей находятся. Что вы здесь об этом не говорите?
«Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева