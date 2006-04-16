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    Кокорин о просмотре видео в суде: «Покажите нам сговор»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    На сегодняшнем заседании суда по делу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокурор, судья и защитники обвиняемых смотрели видео драк с участием футболистов.

    В частности, участники процесса просмотрели видеозапись драки с водителем Виталием Соловчуком.

    Прокурор: Мамаев берет его за челюсть. А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар.

    На фрагменте данного видео видно, что Соловчук не выражает агрессию. Дальше видно, что Соловчук убегает, а за ним следуют остальные.

    На видео видно, как ведут Соловчука к машине. Тут Протасовицкий, Кокорин-младший и Мамаев. А также свидетели Григорян и Куропаткин.

    Соловчук выставляет руки. Протасовицкий наносит ему удар в область лица. Второй удар от Протасовицкого. Девушка хватает Протасовицкого, обнимает его.

    Адвокат: На видео не видно никакого сговора!

    Адвокат: Видно, что все началось с удара Соловчука.

    Прокурор: Вам фантастику надо писать!

    После этого начался просмотр видео драки с чиновником Денисом Паком в «Кофемании».

    Прокурор: Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол.

    Александр Кокорин: Сажайте за это!

    ***

    Мамаев: Товарищ прокурор, а где здесь сговор?

    Прокурор: Это вам защита объяснит.

    Мамаев: Посмотрите, сзади нас в течение долгого времени сидит компания. Обратите внимание на этот факт, мы никому не доставляем дискомфорт.

    ***

    Кокорин: Видео, когда я сижу, это задействовано как-то? Мне просто интересно.

    Прокурор: Конечно.

    Кокорин: Тогда показывайте, как тренировочный процесс проходил каждый день. Сговор нам покажите, самое главное!

    ***

    Прокурор: Оба! По голове – стулом [Паку].

    Адвокат: Ни по какой не по голове, а по руке!

    Прокурор: По чему?!

    Адвокат: По плечу! По плечу!

    Прокурор: Да вся страна видела, какое тут плечо?

    Адвокат: Вы за страну-то не отвечайте. Вы за себя как-нибудь. Страна уже совсем другое говорит. Страна говорит, почему они так долго под стражей находятся. Что вы здесь об этом не говорите?

    «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева

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