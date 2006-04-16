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    Свидетель о компании Кокорина и Мамаева: «Показалось, что это ребята из девяностых. Потом узнала из СМИ, что футболисты»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Екатерина Набродская, посетитель «Кофемании», выступила свидетелем в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    – Девушки вели себя не очень сообразно поведению в публичных местах.

    – А что это значит?

    – Мне показалось, что одна непристойные жесты производила. Я сидела читала книгу, но так посматривала. Это потом я уже узнала, что это ребята-футболисты, а тогда мне показалось что это ребята из какой-то организации неформальной, как из девяностых.

    Я еще подумала, ничего себе, такие существуют. Безусловно, нецензурная брань была.

    – Почему решили пересесть от них?

    – Я была убеждена, что нормально пообщаться нам не удастся, потому что ребята очень шумно себя вели. Я ощущала, что добром такое общение закончится не может. Я читала и посматривала, мне, честно, было интересно. И кто-то из них вскользь сказал: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». Поэтому я решила, что лучше уйду.

    – Поведение агрессивное было?

    – Оно не было агрессивным, а экспрессивным., – сказала Набродская.

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