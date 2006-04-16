Свидетель о компании Кокорина и Мамаева: «Показалось, что это ребята из девяностых. Потом узнала из СМИ, что футболисты»

Екатерина Набродская, посетитель «Кофемании», выступила свидетелем в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
– Девушки вели себя не очень сообразно поведению в публичных местах.
– А что это значит?
– Мне показалось, что одна непристойные жесты производила. Я сидела читала книгу, но так посматривала. Это потом я уже узнала, что это ребята-футболисты, а тогда мне показалось что это ребята из какой-то организации неформальной, как из девяностых.
Я еще подумала, ничего себе, такие существуют. Безусловно, нецензурная брань была.
– Почему решили пересесть от них?
– Я была убеждена, что нормально пообщаться нам не удастся, потому что ребята очень шумно себя вели. Я ощущала, что добром такое общение закончится не может. Я читала и посматривала, мне, честно, было интересно. И кто-то из них вскользь сказал: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». Поэтому я решила, что лучше уйду.
– Поведение агрессивное было?
– Оно не было агрессивным, а экспрессивным., – сказала Набродская.