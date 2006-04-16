Свидетель о компании Кокорина и Мамаева: «Показалось, что это ребята из девяностых. Потом узнала из СМИ, что футболисты»

Екатерина Набродская, посетитель «Кофемании», выступила свидетелем в суде по делу форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

– Девушки вели себя не очень сообразно поведению в публичных местах.

– А что это значит?

– Мне показалось, что одна непристойные жесты производила. Я сидела читала книгу, но так посматривала. Это потом я уже узнала, что это ребята-футболисты, а тогда мне показалось что это ребята из какой-то организации неформальной, как из девяностых.

Я еще подумала, ничего себе, такие существуют. Безусловно, нецензурная брань была.

– Почему решили пересесть от них?

– Я была убеждена, что нормально пообщаться нам не удастся, потому что ребята очень шумно себя вели. Я ощущала, что добром такое общение закончится не может. Я читала и посматривала, мне, честно, было интересно. И кто-то из них вскользь сказал: «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». Поэтому я решила, что лучше уйду.

– Поведение агрессивное было?

– Оно не было агрессивным, а экспрессивным., – сказала Набродская.