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    Валерий Карпин: «Если профессионального игрока надо настраивать, ему лучше закончить с футболом»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Эльдор Шомуродов Данил Глебов Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе над «Спартаком» (2:1).

    – За счет чего удалось сегодня переиграть «Спартак»?

    – За счет забитых голов. Не забили бы – не выиграли бы, понятно. За счет желания, самоотдачи, дисциплины. Но все равно было очень тяжело, естественно.

    – У «Ростова» всегда запредельный настрой на команды из верхней части таблицы. Что вы такое говорите? Или это исключительно психологический момент?

    – Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил… Если профессионального футболиста надо настраивать на игры, ему лучше закончить с футболом вообще.

    – Но в перерыве как-то дополнительно команду настраивали? «Ростов» очень здорово выглядел во втором тайме.

    – Не настраивал, а успокаивал. Все моменты первого тайма, многие из них, были из-за нашей нервозности: один поскользнулся, в передачах у штрафной два раза ошиблись… Когда сами так ошибаемся, идет нагнетание у штрафной, понятно, начинается какая-то запара. Поэтому в перерыве наоборот даже успокоил.

    – Можно сказать, что «Ростов» выиграл этот матч заменами? Шомуродов вышел, и сразу острота появилась. Другие тоже вышли неплохо.

    – Не знаю, заменами или нет. Во многих матчах здорово выходили на замену – с «Рубином», с «Уралом», с «Краснодаром». Это запланированные замены для усиления игры. Пока получается.

    – Как оцените Глебова? Его заменили из-за желтой карточки или усталости?

    – И то, и другое. Он из-за усталости мог где-то не успеть, получить вторую карточку. Глебов сыграл так, как мы от него ожидали.

    – В конце был момент у Зобнина. К чему вы призывали, размахивая руками?

    – Шомуродов, который как раз герой матча, можно сказать, недоработал, за что был, за что был… Ему было высказано, – ответил Карпин в эфире «Матч Премьер».

    Прогнозы Генича

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