Валерий Карпин: «Если профессионального игрока надо настраивать, ему лучше закончить с футболом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о победе над (2:1).

– За счет чего удалось сегодня переиграть «Спартак»?

– За счет забитых голов. Не забили бы – не выиграли бы, понятно. За счет желания, самоотдачи, дисциплины. Но все равно было очень тяжело, естественно.

– У всегда запредельный настрой на команды из верхней части таблицы. Что вы такое говорите? Или это исключительно психологический момент?

– Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил… Если профессионального футболиста надо настраивать на игры, ему лучше закончить с футболом вообще.

– Но в перерыве как-то дополнительно команду настраивали? «Ростов» очень здорово выглядел во втором тайме.

– Не настраивал, а успокаивал. Все моменты первого тайма, многие из них, были из-за нашей нервозности: один поскользнулся, в передачах у штрафной два раза ошиблись… Когда сами так ошибаемся, идет нагнетание у штрафной, понятно, начинается какая-то запара. Поэтому в перерыве наоборот даже успокоил.

– Можно сказать, что «Ростов» выиграл этот матч заменами? Шомуродов вышел, и сразу острота появилась. Другие тоже вышли неплохо.

– Не знаю, заменами или нет. Во многих матчах здорово выходили на замену – с «Рубином», с «Уралом», с «Краснодаром». Это запланированные замены для усиления игры. Пока получается.

– Как оцените Глебова? Его заменили из-за желтой карточки или усталости?

– И то, и другое. Он из-за усталости мог где-то не успеть, получить вторую карточку. Глебов сыграл так, как мы от него ожидали.

– В конце был момент у Зобнина. К чему вы призывали, размахивая руками?

– Шомуродов, который как раз герой матча, можно сказать, недоработал, за что был, за что был… Ему было высказано, – ответил Карпин в эфире «Матч Премьер».