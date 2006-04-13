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    Никола Влашич: «Иногда судят хорошо, иногда – плохо. Сегодня было плохо»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Оренбург Сергей Лапочкин Никола Влашич Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3). 

    «Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжелым испытанием. Марио – очень важный игрок, мы много играем через него.

    Было тяжело вернуться, но мы сравняли счет, было 2:2. Третий гол… Игрок, который забил этот гол, больше никогда так не забьет. Матч закончился для них хорошо.

    Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда – плохо. Сегодня было плохо. Ждем следующего матча. Согласен ли с Марио, что красной не было? Конечно, согласен. Весь стадион видел, что не было красной. Но судья решил так», – сказал Влашич. 

    Марио Фернандес был удален на 25-й минуте, он получил две желтые карточки в течение шести минут. Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Лапочкина. 

    Прогнозы Генича

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