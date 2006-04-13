Никола Влашич: «Иногда судят хорошо, иногда – плохо. Сегодня было плохо»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:3).

«Немного болит лодыжка, но, думаю, успею восстановиться к следующей игре. Красная карточка стала для нас тяжелым испытанием. Марио – очень важный игрок, мы много играем через него.

Было тяжело вернуться, но мы сравняли счет, было 2:2. Третий гол… Игрок, который забил этот гол, больше никогда так не забьет. Матч закончился для них хорошо.

Не думаю, что говорить про судью нужно. Иногда судят хорошо, иногда – плохо. Сегодня было плохо. Ждем следующего матча. Согласен ли с Марио, что красной не было? Конечно, согласен. Весь стадион видел, что не было красной. Но судья решил так», – сказал Влашич.

Марио Фернандес был удален на 25-й минуте, он получил две желтые карточки в течение шести минут. Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Лапочкина.