Никола Влашич: «Из «Эвертона» никто не звонил. Финальное слово будет за мной»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», оценил вероятность перехода в армейский клуб на постоянной основе.

– Для футболиста самое главное – концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом.

Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.

– Тренер в последнее время звонил вам и говорил, что рассчитывает на вас в следующем сезоне?

– Нет. Вообще никто из «Эвертона» не звонил.

– Вас это удивляет?

– Нет.

– Почему?

– Не знаю… У «Эвертона» много хороших футболистов, которые находятся в аренде помимо меня. Возможно, клуб планирует другие летние приобретения. Не хочу вдаваться в подробности, у меня есть своя работа.

Могу сказать лишь одно. Сейчас мне очень комфортно в ЦСКА. У нас отличная команда. У меня замечательные отношения с тренером, персоналом. Все просто здорово! Мы семья, все друг друга поддерживают. Это не просто красивые слова. После каждой победы в раздевалку заходят руководители, все обнимаются. В ЦСКА действительно переживаю пока лучший период в карьере и жизни.

Пока не знаю позицию «Эвертона». Может быть, англичане захотят меня продать. Мне, правда, об этом ничего не известно. Давайте дождемся лета, – сказал Влашич.