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    Никола Влашич: «Из «Эвертона» никто не звонил. Финальное слово будет за мной»

    Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Никола Влашич Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», оценил вероятность перехода в армейский клуб на постоянной основе.

    – Для футболиста самое главное – концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом.

    Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.

    – Тренер «Эвертона» в последнее время звонил вам и говорил, что рассчитывает на вас в следующем сезоне?

    – Нет. Вообще никто из «Эвертона» не звонил.

    – Вас это удивляет?

    – Нет.

    – Почему?

    – Не знаю… У «Эвертона» много хороших футболистов, которые находятся в аренде помимо меня. Возможно, клуб планирует другие летние приобретения. Не хочу вдаваться в подробности, у меня есть своя работа.

    Могу сказать лишь одно. Сейчас мне очень комфортно в ЦСКА. У нас отличная команда. У меня замечательные отношения с тренером, персоналом. Все просто здорово! Мы семья, все друг друга поддерживают. Это не просто красивые слова. После каждой победы в раздевалку заходят руководители, все обнимаются. В ЦСКА действительно переживаю пока лучший период в карьере и жизни.

    Пока не знаю позицию «Эвертона». Может быть, англичане захотят меня продать. Мне, правда, об этом ничего не известно. Давайте дождемся лета, – сказал Влашич.

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