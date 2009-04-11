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    У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов травмы Крис Смоллинг Уэска Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в четверг пройдет медосмотр в связи с повреждением, полученным в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Защитник Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте игры. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь.

    У Месси сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием – он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи «Барселоны» провели осмотр и исключили перелом носа.

    Скорее всего, у футболиста незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке.

    Если диагноз подтвердится, то Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет в субботнем матче Ла Лиги с «Уэской». Но к ответной встрече с «МЮ» он будет готов.

    Также у Месси было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор игроку.

    Смоллинг разбил нос Месси. Месяц назад ему приписывали цитату «У Лео есть слабость, о которой знаю только я»

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