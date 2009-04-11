У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

Нападающий «Барселоны» в четверг пройдет медосмотр в связи с повреждением, полученным в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Защитник Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте игры. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь.

У Месси сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием – он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи «Барселоны» провели осмотр и исключили перелом носа.

Скорее всего, у футболиста незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке.

Если диагноз подтвердится, то Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет в субботнем матче с «Уэской». Но к ответной встрече с «МЮ» он будет готов.

Также у Месси было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор игроку.

Смоллинг разбил нос Месси. Месяц назад ему приписывали цитату «У Лео есть слабость, о которой знаю только я»