Кокорин о счете в «Кофемании» и стриптиз-клубе: «А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о счете в «Кофемании» и стриптиз-клубе в ту ночь, когда они с Павлом Мамаевым и друзьями дважды вступили в драку.

«А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!» – сказал уходящим журналистам Кокорин.

Ночью 8 октября 2018 компания сперва посетила стриптиз-клуб «Эгоист», где потратила 123 410 и 8 750 рублей, счет в «Кофемании» – на 264 790 рублей.

Компания Кокорина и Мамаева потратила больше 264 тысяч рублей в «Кофемании». Там случился конфликт с Паком