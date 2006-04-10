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    Кокорин о счете в «Кофемании» и стриптиз-клубе: «А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о счете в «Кофемании» и стриптиз-клубе в ту ночь, когда они с Павлом Мамаевым и друзьями дважды вступили в драку.

    «А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!» – сказал уходящим журналистам Кокорин.

    Ночью 8 октября 2018 компания сперва посетила стриптиз-клуб «Эгоист», где потратила 123 410 и 8 750 рублей, счет в «Кофемании» – на 264 790 рублей.

    Компания Кокорина и Мамаева потратила больше 264 тысяч рублей в «Кофемании». Там случился конфликт с Паком

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