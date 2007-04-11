Водитель о Кокорине и Мамаеве: «Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Не понимал, о чем они говорят»

Виталий Соловчук, водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, дал показания в суде о нападении футболистов и Павла Мамаева.

«Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения.

Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде еще Протасовицкий. Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил – зачем. Начались угрозы, оскорбления.

Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чем они говорят, всячески старался сгладить конфликт.

Мне было непонятно, почему они агрессивно ко мне настроены. Я говорил спокойно, очень тихо, без каких-либо оскорбительных выражений.

Все могут определить, выпивший человек или нет. Они были шумной компанией, привлекающей внимание. Это не смех и веселье, с претензиями ни с того ни с сего подошли. От них запах алкоголя исходил.

Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоем отшатнулись от меня.

Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары. Я развернулся», – объяснил Соловчук.

«Я таких петухов не вожу». Так начался суд над Кокориным и Мамаевым