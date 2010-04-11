Массимилиано Аллегри: «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне»

Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с (1:1).

«Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне. Его движение, голевое чутье, выбор позиции отличаются от того, что делают другие.

обладает многими хорошим качествами. Они здорово держат мяч, даже когда нет свободного пространства на поле. Мы хорошо защищались, но нам стоило лучше действовать, когда мы отвоевывали мячи в центре поля.

Нам пришлось пострадать после их гола, потому что мы были немного шокированы тем, что соперник забил сразу после перерыва. Но завершали игру мы уже лучше.

Де Йонг играл очень хорошо. Он стержень их игры. Мы пытались контролировать его, Бентанкур старался встречать Френки пораньше, но когда де Йонг понял это, он отошел глубже, и уже нападающим пришлось поработать с ним.

Ругани провел хорошую игру, но я за него и не волновался, потому что он очень хороший защитник. Ему нужно стать немного лучше в работе с мячом, но сегодня он был прекрасен в защите, как и вся линия обороны», – сказал тренер.

Движения Роналду без мяча гениальны. Мы опять в этом убедились