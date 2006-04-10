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    Свидетель: «Водитель после драки с Кокориным и Мамаевым спокойно сел в машину и уехал»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Свидетель Геннадий Куропаткин на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о драке обвиняемых с водителем Виталием Соловчуком.

    – Мы вышли из клуба, хотели поехать в кафе. Одна из девушек села в машину (белый джип «Мерседес»), спросила водителя, довезет ли он (Соловчук) нас. Тот уточнил: «Кого?» Она указала на нашу компанию.

    Соловчук ответил, что петухов не повезет. Мамаев это услышал, подошел ближе и спросил, зачем он так сказал. Тот начал что-то говорить громко, я не расслышал, что конкретно он говорил. Паша схватил Соловчука за куртку, а тот в ответ ударил Пашу в челюсть.

    Мамаев в ответ хотел махнуть рукой, но не попал. Водитель начал убегать. Я побежал вместе со всеми, но остановился – у меня из кармана выпали телефоны. Я их собрал, а когда подошел ближе, Соловчук уже лежал на земле, все стояли вокруг него.

    – У водителя были телесные повреждения?

    – Да, у него была кровь на лице. Когда Соловчук поднялся на ноги, он вел себя иначе: стал менее агрессивным, на повышенных тонах уже не разговаривал. Перед тем, как сесть в машину, сказал, что все понял и сейчас уедет. 

    – Когда Соловчук уезжал, в каком состоянии он был?

    – В нормальном, сел спокойно в машину и уехал, – сообщил Куропаткин. 

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