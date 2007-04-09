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    Уткин о Фетисове: «Лицемерное интервью по делу Мамаева и Кокорина. Речь бюрократа, каменной задницы»

    Теги Зенит Василий Уткин Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Павел Мамаев Валерий Лобановский Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Вячеслава Фетисова о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Первый зампред комитета Госдумы по спорту заявил: «Это не их вина, а их беда, что мы их такими сделали».

    «Какое же лицемерное, демагогическое интервью Фетисова по делу Мамаева и Кокорина.

    Сколько слов о том, какая ответственность на спортсменах, поскольку они кумиры, дети вешают их фотографии в спальнях...

    Какие, кстати, спальни? Над кроватью. Спальни, знаете, Вячеслав Александрович... Это немного из другой жизни.

    А мог бы Фетисов сказать по-другому. Рассказать, что сам творил по молодости. А там историй – как жизни за окном.

    Один киевский загул с дракой, когда только заступничество Лобановского спасло от задержания, и весьма вероятно – суда, а от огласки ничто тогда не могло спасти; чего все это стоило.

    Вот если бы вы это вспомнили, Вячеслав Александрович, а? И сказали, как вам сейчас стыдно за те «подвиги», и что тогда, не помоги вам одни и не прости другие, – не было бы ни НХЛ, ни Кубка Стэнли, ни министерского поста...

    Вы бы сказали, как важно остановиться у черты. Сказали бы: вот я живой пример; смотрите, справился и сколько пользы и славы стране принес; отпустите парней, они уже наказаны.

    Вот это была бы речь великого Фетисова. А то, что прозвучало – это речь бюрократа – каменной задницы. А какой парень был... Жаль», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Не забудь собрать команду и выиграть полет в Европу, а также другие призы!

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