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    Федун о стоимости Роши: «Если учитывать зарплату, получается 16 млн евро»

    Теги Спартак Леонид Федун Гремио премьер-лига Россия Луан Виейра Педро Роша Спорт-Экспресс Футбол

    Президент «Спартака» Леонид Федун поделился информацией о деталях трансфера полузащитника Педро Роши из «Гремио».

    – Первоначально была одобрена сделка по Луану, которая суммарно могла обойтись в 30 миллионов евро. Слава Богу, что мы за 30 его не купили, потому что сейчас футболист почти не играет.

    – Какова ситуация с Рошей?

    – Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке.

    – По моей информации, он стоил 13,5-14 миллионов евро.

    – Если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16. Мы видели, какая ситуация сложилась у Витиньо, и, думаю, у нас может быть то же самое. Плюс знаем, как встречали Рошу в Бразилии в новой команде – как героя.

    – Вы надеетесь вернуть деньги за этот трансфер?

    – Надеюсь, верю в него. С высокой долей вероятности, ожидаю, что деньги вернем. У Роши есть мастерство, но надо проявлять характер. Необходимо биться за место в составе, с этим возникали проблемы. Плюс случались травмы, – сказал Федун.

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