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    Массимо Каррера: «Брат Федуна никогда не блистал футбольными компетенциями. Слишком уважаю владельцев «Спартака», чтобы ему отвечать»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Андрей Федун Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о словах члена совета директоров клуба Андрея Федуна.

    – Федун-младший сказал, что в постчемпионский сезон вы поплыли и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?

    – Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

    – Удалось ли посмотреть дерби? Ваше резюме по нему?

    – К сожалению нет, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.

    – Болельщики «Спартака» крайне разочарованы результатом и игрой с ЦСКА. Что им скажете?

    – Могу пожелать продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша еще восемь туров и возможно все. Ситуация еще может измениться, – заявил Каррера.

    Кто такой Андрей Федун, который сказал, что Каррера поверил в свою гениальность и поплыл

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