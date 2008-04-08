Федун о цене Роши «Есть так называемый фулл-прайс: подъемные, компенсация, выплаты агентам и зарплата»

Президент Леонид Федун рассказал о деталях трансфера полузащитника из «Гремио».

«Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше - подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», - сказал Федун.

Сообщалось, что «Спартак» заплатил за трансфер Роши 12 миллионов евро.