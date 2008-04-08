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    Федун о цене Роши «Есть так называемый фулл-прайс: подъемные, компенсация, выплаты агентам и зарплата»

    Теги Спартак Леонид Федун Гремио премьер-лига Россия возможные трансферы Витиньо Педро Роша Футбол

    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о деталях трансфера полузащитника Педро Роши из «Гремио».

    «Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше - подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

    Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», - сказал Федун.

    Сообщалось, что «Спартак» заплатил за трансфер Роши 12 миллионов евро.

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