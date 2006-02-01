Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

Следствие по уголовному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросит суд продлить арест.

Тверской суд Москвы рассмотрит соответствующее ходатайство 6 февраля.

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – прокомментировал возможное продление ареста футболистов адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. На данный момент срок ареста – до 8 февраля.