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    Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Следствие по уголовному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросит суд продлить арест.

    Тверской суд Москвы рассмотрит соответствующее ходатайство 6 февраля.  

    «Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», – прокомментировал возможное продление ареста футболистов адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 

    Напомним, Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. На данный момент срок ареста – до 8 февраля.

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