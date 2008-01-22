Товарищеские матчи. ЦСКА играет с «Мольде», «Краснодар» против «Базеля»

Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи
Турция
Ахмат Россия – Гонвед Венгрия – 1:1 (1:1)
«Ахмат» (1-й тайм): Гудиев, Родолфо, Мусалов, Нижич, Уциев, Кадыров, Швец, Бериша, Хубулов, Мбенг, Митришев.
«Ахмат» (2-й тайм): Городов, Анхель, Семенов, Шиманьски, Исмаэл, Равнелли, Иванов, Харин, Садулаев, Балай, Умаев.
Голы: 0:1 – Нгог (20), 1:1 – Мбенг (21).
Дубай, ОАЭ
Крылья Советов Россия – Жилина Словакия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Яковлев (55).
«Крылья Советов» (1-й тйам): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.
«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – Мольде Норвегия – 0:0 (0:0, второй тайм)
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.
Марбелья, Испания
Краснодар Россия – Базель Швейцария – 0:0 (первый тайм)
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Фьоулсон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Ари, Сулейманов.
Запасные: Сафонов, Сергеев, Бородин, Назаров, Голубев, Марков, Олссон, Мацукатов, Уткин, Куэва, Вандерсон, Игнатьев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское