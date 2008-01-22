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    Товарищеские матчи. ЦСКА играет с «Мольде», «Краснодар» против «Базеля»

    Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Базель Жилина Гонвед товарищеские матчи (клубы) результаты Ахмат Мольде Краснодар Футбол

    Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона.

    Товарищеские матчи

    Турция

    Ахмат Россия – Гонвед Венгрия – 1:1 (1:1)

    «Ахмат» (1-й тайм): Гудиев, Родолфо, Мусалов, Нижич, Уциев, Кадыров, Швец, Бериша, Хубулов, Мбенг, Митришев.

    «Ахмат» (2-й тайм): Городов, Анхель, Семенов, Шиманьски, Исмаэл, Равнелли, Иванов, Харин, Садулаев, Балай, Умаев.

    Голы: 0:1 – Нгог (20), 1:1 – Мбенг (21).

    Дубай, ОАЭ 

    Крылья Советов Россия – Жилина Словакия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Яковлев (55).

    «Крылья Советов» (1-й тйам): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Антон, Самедов, Джано, Шейдаев, Канунников.

    «Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак, Зотов, Мияйлович, Тимофеев, Яковлев, Зиньковский, Ткачук, Соболев.

    Кампоамор, Испания

    ЦСКА Россия – Мольде Норвегия – 0:0 (0:0, второй тайм)

    ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

    Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.

    Марбелья, Испания 

    Краснодар Россия – Базель Швейцария – 0:0 (первый тайм)

    «Краснодар»: Синицын, Рамирес, Фьоулсон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Ари, Сулейманов.

    Запасные: Сафонов, Сергеев, Бородин, Назаров, Голубев, Марков, Олссон, Мацукатов, Уткин, Куэва, Вандерсон, Игнатьев. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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