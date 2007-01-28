Министр внутренних дел Италии: «Я рад, что Игуаин ушел из «Милана». Не люблю наемников»

И.о. министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал форварда Гонсало Игуаина, перешедшего по ходу сезона в «Челси».
Прошлым летом «Милан» арендовал 31-летнего аргентинца у «Ювентуса», однако игрок не смог проявить себя в Милане и уехал в Англию в январе.
«Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в Милане, потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе.
Пентек мне нравится, плюс у него паспорт гражданина Евросоюза», – заявил Сальвини, который является болельщиком «Милана».
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