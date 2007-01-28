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    Министр внутренних дел Италии: «Я рад, что Игуаин ушел из «Милана». Не люблю наемников»

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Гонсало Игуаин политика Кшиштоф Пентек Футбол

    И.о. министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал форварда Гонсало Игуаина, перешедшего по ходу сезона в «Челси».

    Прошлым летом «Милан» арендовал 31-летнего аргентинца у «Ювентуса», однако игрок не смог проявить себя в Милане и уехал в Англию в январе.

    «Я рад, что Игуаин ушел. Надеюсь, мы его никогда больше не увидим в Милане, потому что он повел себя недостойно. Не люблю наемников в политике или в футболе.

    Пентек мне нравится, плюс у него паспорт гражданина Евросоюза», – заявил Сальвини, который является болельщиком «Милана».

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