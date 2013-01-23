Сала отправил из самолета голосовое сообщение: «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно»

Нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», – говорилось в сообщении.

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