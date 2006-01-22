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    Семак о словах Кокорина про баранов: «Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения, которое нагнетается»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал заявление нападающего Александра Кокорина.

    Футболист в одном из писем из СИЗО сравнил мнение людей со стадом баранов. 

    «Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.

    Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.

    Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – сказал Семак. 

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