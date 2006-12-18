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    Александр Кокорин: «Дело полностью раскрыто и закрыто. Мы находимся в СИЗО незаконно»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что его содержание в СИЗО незаконно, поскольку уголовное дело против него полностью раскрыто.

    «Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более двух месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения.

    Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде.

    Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы документы были рассмотрены.

    По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесен легкий вред», – сказал Кокорин.

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