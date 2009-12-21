Адвокат Мамаева: «Решения принимают не следователи, а кто-то другой. Нарушения видны невооруженным взглядом»

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился мнением о ходе следствия после появления информации об ужесточении обвинения.

«Фактически следствие по делу завершено, но юридически пока нет. Предполагаю, что на следующей неделе потерпевшим объявят об окончании следствия. Можно рассчитывать, что уже в январе прокурор будет решать, направлять дело в суд или возвращать следствию.

К сожалению, у нас в стране отсутствует процессуальная независимость следствия как независимого органа, а суд избегает пользоваться своими функциями судебного контроля. Фактически суд идет на поводу органов следствия, не желая вникать в обстоятельства, связанные с нарушениями в данном расследовании. Даже прокуратура их установила, а суд не обращает внимания.

У нас не осталось следователей, которые способны на принятие самостоятельных процессуальных решений, ничего не боясь. Если бы над этим делом работал самостоятельный и независимый следователь, который бы смотрел только на требования закона, то и квалификация была бы другой, и направление расследования тоже было бы другими.

Видимо, решения здесь принимают не следователи и не их руководители, а кто-то другой, кто не имеет отношения к расследованию данного дела. Этим и объясняются все эти нарушения, которые даже к праву не имеют отношения и видны невооруженным взглядом. Искусственно сделали так, что фигуранты дела так долго содержатся под стражей. Это бутафория», – сказал Бушманов.

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