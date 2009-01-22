Куэльяр о голе Суареса: «Кажется, вратарям нужно получить серьезную травму, чтобы правда была на нашей стороне»

Голкипер Иван Куэльяр отреагировал на поражение от «Барселоны» (1:3) и спорный гол Луиса Суареса.

«Гордимся усердной работой и тем, что команда выложилась на максимум, хоть и не добилась желаемого результата. Поздравляю «Барселону» с победой. Но я осуждаю скандирования болельщиков «Барселоны» с пожеланием смерти. Я не слышал такого ни на одном другом стадионе в адрес моих коллег.

Что касается второго момента: гол или не гол? Не нужно обращать внимание на имена, на футболки, на акции и таблички. Физическая безопасность игроков превыше всего.

В этом конкретном случае я выступаю защитником всех вратарей, потому что во многих случаях мы чувствуем себя беззащитными. Кажется, что нам нужно получить серьезную физическую травму, чтобы правда оказалась на нашей стороне.

Я надеюсь и хочу этим требованием поспособствовать справедливому разбирательству», – написал Куэльяр.

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