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    Куэльяр о голе Суареса: «Кажется, вратарям нужно получить серьезную травму, чтобы правда была на нашей стороне»

    Теги Барселона Иван Куэльяр Ла Лига судьи Луис Суарес Леганес Футбол

    Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр отреагировал на поражение от «Барселоны» (1:3) и спорный гол Луиса Суареса.

    «Гордимся усердной работой и тем, что команда выложилась на максимум, хоть и не добилась желаемого результата. Поздравляю «Барселону» с победой. Но я осуждаю скандирования болельщиков «Барселоны» с пожеланием смерти. Я не слышал такого ни на одном другом стадионе в адрес моих коллег.

    Что касается второго момента: гол или не гол? Не нужно обращать внимание на имена, на футболки, на акции и таблички. Физическая безопасность игроков превыше всего.

    В этом конкретном случае я выступаю защитником всех вратарей, потому что во многих случаях мы чувствуем себя беззащитными. Кажется, что нам нужно получить серьезную физическую травму, чтобы правда оказалась на нашей стороне. 

    Я надеюсь и хочу этим требованием поспособствовать справедливому разбирательству», – написал Куэльяр.

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