Вальверде о скандале с VAR: «Чистый гол. Суарес не касался вратаря»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леганесом» (3:1) в прокомментировал гол форварда команды Луиса Суареса.

«Думаю, гол был чистый. В таких моментах у каждого будет свое мнение, но судья гол засчитал. Если бы решение было неправильным, то VAR отменил бы взятие ворот.

Луис не касался вратаря, поэтому гол засчитали. Не стоит придавать этому эпизоду большое значение.

В футболе всегда будут скандалы, и независимо от судейских решений люди будут считать их ошибочными, но мы должны это принять. Ни VAR, ни арбитры не помогут, идеала никогда не будет – люди всегда будут интерпретировать по-своему.

Главное, что VAR исключает грубые ошибки и помогает избежать другие промахи, но идеал, повторюсь, недостижим», – сказал Вальверде.

Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы