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    «Леганес» потребовал разъяснений у RFEF по поводу гола Суареса

    Теги Барселона Иван Куэльяр Ла Лига судьи видео Луис Суарес Леганес Рикардо Бенгоэчеа Футбол

    «Леганес» выступил с заявлением по поводу гола форварда «Барселоны» Луиса Суареса в матче 20-го тура Ла Лиги (1:3).

    В прошедшей игре уругвайский нападающий на 71-й минуте встречи выиграл единоборство у вратаря соперника Ивана Куэльяра, но попал в него ногой. 

    Главный арбитр встречи Рикардо Бенгоэчеа обратился к помощи VAR. Судьи посмотрели видеоповтор и засчитали гол.

    «Футбольный клуб «Леганес», президент клуба Виктория Павон официально обратились посредством электронной почты в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) в уважительной и конструктивной манере для получения разъяснений об интерпретации игрового эпизода с участием Ивана Куэльяра и Луиса Суареса во вчерашнем матче», – говорится в заявлении «Леганеса».

    ФОТО

    Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы

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