«Леганес» потребовал разъяснений у RFEF по поводу гола Суареса

«Леганес» выступил с заявлением по поводу гола форварда «Барселоны» Луиса Суареса в матче 20-го тура (1:3).

В прошедшей игре уругвайский нападающий на 71-й минуте встречи выиграл единоборство у вратаря соперника , но попал в него ногой.

Главный арбитр встречи обратился к помощи VAR. Судьи посмотрели видеоповтор и засчитали гол.

«Футбольный клуб «Леганес», президент клуба Виктория Павон официально обратились посредством электронной почты в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) в уважительной и конструктивной манере для получения разъяснений об интерпретации игрового эпизода с участием Ивана Куэльяра и во вчерашнем матче», – говорится в заявлении .

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Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы