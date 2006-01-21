«Леганес» потребовал разъяснений у RFEF по поводу гола Суареса

«Леганес» выступил с заявлением по поводу гола форварда «Барселоны» Луиса Суареса в матче 20-го тура Ла Лиги (1:3).
В прошедшей игре уругвайский нападающий на 71-й минуте встречи выиграл единоборство у вратаря соперника Ивана Куэльяра, но попал в него ногой.
Главный арбитр встречи Рикардо Бенгоэчеа обратился к помощи VAR. Судьи посмотрели видеоповтор и засчитали гол.
«Футбольный клуб «Леганес», президент клуба Виктория Павон официально обратились посредством электронной почты в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) в уважительной и конструктивной манере для получения разъяснений об интерпретации игрового эпизода с участием Ивана Куэльяра и Луиса Суареса во вчерашнем матче», – говорится в заявлении «Леганеса».
Суарес врезался в кипера «Леганеса», когда забивал гол. К VAR вопросы