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    Навас получил травму. Против «Севильи» сыграет Люка Зидан, если не успеет восстановиться Куртуа

    Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига травмы Тибо Куртуа Кейлор Навас Люка Зидан Футбол

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас получил травму. 

    У голкипера повреждение приводящей мышцы правой ноги. Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока не сообщаются.

    По информации As, костариканец завтра не сможет принять участие в матче 20-го тура примеры против «Севильи». 

    Основной вратарь клуба Тибо Куртуа, который не играл с 6 января из-за травмы бедра, только преступил к тренировкам и теоретически может принять участие в матче с «Севильей». 

    Третий вратарь клуба Кико Касилья перешел в «Лидс», а Андрей Лунин  отказался от возвращения из аренды – он играет в «Леганесе».

    Единственным здоровым вратарем в составе «Реала» остается 20-летний Люка Зидан, который может сыграть в матче, если Куртуа не успеет полностью восстановиться.

    Сейчас у «Реала» травмированы также Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хавьер Санчес и Мариано Диас.

    Кейлор Навас, как дела?

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