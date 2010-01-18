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    The Times: в футболе хотят ввести наказание за случайную игру рукой

    Теги ФИФА судьи Футбол

    В футбольных правилах готовится важное изменение.

    Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) встретится в Абердине в марте и обсудит введение наказания за случайную игру рукой.

    Сейчас судьи имеют право наказывать футболистов штрафным только в том случае, если игра рукой показалась им преднамеренной.

    При этом подобное нарушение правил будет действовать только вне штрафной площади. В частности, это нововведение направлено на то, чтобы исключить случайную игру рукой в нападении.

    В штрафных площадках при игре в защите сохранится наказание только за преднамеренную игру рукой.

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