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    Максим Беляев: «Лимит в РПЛ 100% нужен. Иначе мы вообще российских игроков не увидим»

    Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Максим Беляев лимит на легионеров Футбол

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился мыслями о лимите на легионеров.

    – Лимит на легионеров был призван вырастить звезд российского футбола. Он вообще нужен?

    – 100% нужен. В каком формате – другой вопрос, можно много дискутировать. Если отменить эту норму, мы вообще не увидим российских футболистов, которые, кроме как в России, почти нигде не играют. И уровень сборной, сами понимаете, каким будет, если лимит отменят. Вы как думаете, как простой российский игрок может попасть в европейский чемпионат?

    – Если демонстрирует высокий уровень, то внимание в любом случае привлечь можно. Российские агенты ведь не будут молчать, что у них есть сильный футболист.

    – Иностранным скаутам неинтересно ехать в Россию за тридевять земель, особенно зимой, выискивать ребят, кто в Красноярске играет в «минус 19». Смысл тащиться в Россию, когда в Европе можно потратить пару часов за рулем и оказаться в любой стране, где полно футболистов?

    – Укоренилась мысль, что россиянин не поедет из-за невысокой зарплаты?

    – Не знаю. Мы хоть и входим в УЕФА, имеем отношение к Европе, а по факту мы легионеры в зарубежных чемпионатах.

    – Здесь уже политический момент. У вас, кстати, в карьере были варианты в Европе?

    – Мог уехать в Чехию, но выбрал ярославский «Шинник». Хотелось сделать себе имя в России, – сказал Беляев.

    Максим Беляев: «Пока не попал в премьер-лигу, про меня говорили: «Да он бездарь, бестолочь, необучаемый»

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