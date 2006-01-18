Максим Беляев: «Лимит в РПЛ 100% нужен. Иначе мы вообще российских игроков не увидим»

Защитник тульского Максим Беляев поделился мыслями о лимите на легионеров.

– Лимит на легионеров был призван вырастить звезд российского футбола. Он вообще нужен?

– 100% нужен. В каком формате – другой вопрос, можно много дискутировать. Если отменить эту норму, мы вообще не увидим российских футболистов, которые, кроме как в России, почти нигде не играют. И уровень сборной, сами понимаете, каким будет, если лимит отменят. Вы как думаете, как простой российский игрок может попасть в европейский чемпионат?

– Если демонстрирует высокий уровень, то внимание в любом случае привлечь можно. Российские агенты ведь не будут молчать, что у них есть сильный футболист.

– Иностранным скаутам неинтересно ехать в Россию за тридевять земель, особенно зимой, выискивать ребят, кто в Красноярске играет в «минус 19». Смысл тащиться в Россию, когда в Европе можно потратить пару часов за рулем и оказаться в любой стране, где полно футболистов?

– Укоренилась мысль, что россиянин не поедет из-за невысокой зарплаты?

– Не знаю. Мы хоть и входим в УЕФА, имеем отношение к Европе, а по факту мы легионеры в зарубежных чемпионатах.

– Здесь уже политический момент. У вас, кстати, в карьере были варианты в Европе?

– Мог уехать в Чехию, но выбрал ярославский «Шинник». Хотелось сделать себе имя в России, – сказал Беляев.

Максим Беляев: «Пока не попал в премьер-лигу, про меня говорили: «Да он бездарь, бестолочь, необучаемый»