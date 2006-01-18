Игроки «МЮ» хотят, чтобы Сульшер остался на следующий сезон

Футболисты и тренерский штаб желают, чтобы Оле-Гуннар Сульшер руководил командой и в следующем сезоне.

По условиям сделки с «Мольде», 45-летний норвежец будет тренировать манкунианцев до мая 2019 года.

После 6 побед в 6 матчах игроки «МЮ» считают, что Сульшер вдохнул в команду новую жизнь, особенно на фоне своего предшественника Жозе Моуринью.

Тренерам команды и Кирану Маккенне также комфортнее работается с Сульшером, чем с португальцем.

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