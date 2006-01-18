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    «Леванте» подтвердил, что обжалует участие дисквалифицированного игрока «Барсы» в Кубке Испании

    Теги Барселона Леванте Кубок Испании дисквалификации Чуми Брандарис Футбол

    Президент «Леванте» Кико Каталан после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3, первая игра – 2:1) подтвердил, что клуб подаст жалобу на участие в первом матче дисквалифицированного защитника каталонцев Чуми Брандариса.

    «Если бы «Барса» была на нашем месте, она бы сделала то же самое, и мы бы это поняли.

    Да, идеально было бы заметить нарушение заранее, но мы успеваем подать протест. Дело довольно важное, и мы вправе использовать все возможности.

    Нужно изучать и анализировать регламент, это очевидно», – сказал Каталан.

    «Барселона» выпустила дисквалифицированного игрока. «Реал» за это исключили, но правила изменились

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