«Леванте» подтвердил, что обжалует участие дисквалифицированного игрока «Барсы» в Кубке Испании

Президент Кико Каталан после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3, первая игра – 2:1) подтвердил, что клуб подаст жалобу на участие в первом матче дисквалифицированного защитника каталонцев .

«Если бы «Барса» была на нашем месте, она бы сделала то же самое, и мы бы это поняли.

Да, идеально было бы заметить нарушение заранее, но мы успеваем подать протест. Дело довольно важное, и мы вправе использовать все возможности.

Нужно изучать и анализировать регламент, это очевидно», – сказал Каталан.

«Барселона» выпустила дисквалифицированного игрока. «Реал» за это исключили, но правила изменились