Адвокат Роналду о пробе ДНК: «Криштиану всегда пояснял, что случившееся носило согласованный характер»

Питер Кристиансен, адвокат нападающего «Ювентуса» , прокомментировал информацию о том, что полиция Лас-Вегаса затребует пробу ДНК у футболиста.

«Мистер Роналду всегда пояснял, как и сейчас, что случившееся в Лас-Вегасе в 2009-м носило согласованный характер.

Так что нет ничего удивительного ни в том, что ДНК будет обнаружена [на одежде Майорги], ни в том, что полиция делает этот вполне стандартный запрос в рамках своего расследования», – сказал Кристиансен.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

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