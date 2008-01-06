Сантьяго Солари: «На Винисиусе был очевидный пенальти»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о поражении от (0:2).

«Проблемы в игре сзади. Мы не очень здорово начали матч. А любой подарок сопернику дорого нам обходится.

Потом мы сделали все, что могли, чтобы перевернуть ход игры, но не реализовали свои моменты. А потом случился момент, который никто вообще не понял. На Винисусе был очевидный пенальти. Невнимательность дорого обходится в футболе.

Если момент с Винисиусом был очевидным, то эпизод с Рамосом был спорным. Пожалуй, я соглашусь с судьей и видеоповторами.

После удаления мы старались и продолжили играть, это важно, что мы бились до конца.

Винисиус провел очень хороший матч. Ему 18 лет, он показал уверенность в себе. Мы рады и не можем просить большего», – сказал Солари.

На матче работала бригада судей во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.