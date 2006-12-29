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    Адвокат Мамаева: «Информация о том, что Павел написал заявление на Соловчука, не соответствует действительности»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал недостоверной информацию, согласно которой его клиент обвинил водителя Виталия Соловчукав в нанесении побоев.

    «Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется.

    Все должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

    Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», – описал ситуацию представитель футболиста.

    Ранее сообщалось, что Мамаев подал заявление в полицию, указав, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка.

    Конфликт с участием водителя и полузащитника «Краснодара» произошел минувшей осенью в центре Москвы. Соловчук получил серьезные травмы, пострадав от Мамаева и других лиц, в том числе братьев Александра и Кирилла Кокориных. Сейчас Кокорины и Мамаев находятся под стражей в СИЗО.

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