Валерий Газзаев: «Не могу представить, чтобы западный спортсмен позволил себе такое поведение»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал скандал вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

«Я вообще за то, чтобы хорошие футболисты зарабатывали много денег, содержали свои семьи. Ведь что такое век футболиста? Это 10-12 лет. Что касается распоряжения ими [годами], то я очень долго думал над этим вопросом. И когда работал, и сейчас. Знаете, у нас настоящий профессиональный спорт начался в начале нулевых. И то не во всех командах.

Здесь Кокорин и Мамаев, конечно, как публичные личности не имели права себя так вести. Общественность их осудила, и им устроили такую публичную порку. Конечно, обидно, что сегодня наши младшие коллеги создают такую репутацию вокруг нашего футбола. Я даже отношу это не к воспитанию, а к культуре. Не могу представить, чтобы западный спортсмен позволил себе такое поведение.

Да, я их осуждаю, но мы переходим грань дозволенного. Людям нужно дать возможность исправить ошибки. Для них это огромный урок, я уверен», - сказал Газзаев.