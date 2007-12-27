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    Валерий Газзаев: «Не могу представить, чтобы западный спортсмен позволил себе такое поведение»

    Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал скандал вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. 

    «Я вообще за то, чтобы хорошие футболисты зарабатывали много денег, содержали свои семьи. Ведь что такое век футболиста? Это 10-12 лет. Что касается распоряжения ими [годами], то я очень долго думал над этим вопросом. И когда работал, и сейчас. Знаете, у нас настоящий профессиональный спорт начался в начале нулевых. И то не во всех командах.

    Здесь Кокорин и Мамаев, конечно, как публичные личности не имели права себя так вести. Общественность их осудила, и им устроили такую публичную порку. Конечно, обидно, что сегодня наши младшие коллеги создают такую репутацию вокруг нашего футбола. Я даже отношу это не к воспитанию, а к культуре. Не могу представить, чтобы западный спортсмен позволил себе такое поведение.

    Да, я их осуждаю, но мы переходим грань дозволенного. Людям нужно дать возможность исправить ошибки. Для них это огромный урок, я уверен», - сказал Газзаев. 

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